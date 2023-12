Newcastle-Milan, Pioli: “Rimanere in Europa è un nostro obiettivo”

Milan, Pioli: "Il Newcastle ha perso due volte in casa in stagione..."

Su Newcastle-Milan: "È una finale per noi, è il primo vero bivio della stagione, nel senso che rimanere in Europa è un obiettivo e abbiamo la prima possibilità che è quella di poter vincere e quindi siamo concentrati su quello. Sicuramente la concentrazione, l'attenzione e la determinazione della squadra saranno al massimo. Che la Champions esalti tutte le caratteristiche di preparazione e concentrazione di voglia di fare bene in un palcoscenico del genere è chiaro che si sente. È altrettanto chiaro che abbiamo una possibilità e su quello siamo concentrati".