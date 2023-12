Newcastle-Milan, Pioli: “Ottime risposte dalla rifinitura. Su Leao…”

Newcastle-Milan, Pioli: "È il primo bivio stagionale per noi"

"É sicuramente il primo bivio della stagione questo per noi. Sarà difficile perché il Newcastle è temibile in casa, ma noi dobbiamo fare di tutto purché questo sia il nostro momento. La rifinitura mi ha dato ottime risposte, i giocatori sanno che servirà attenzione. Loro sanno approcciare bene, soprattutto nei primi minuti, la partita sarà lunga ed è necessario essere lucidi e capire i momenti della partita giocandoci le nostre possibilità. Rafa sta bene, è un giocatore importante ed è una soluzione in più. Mi sono sentito ieri con Ibra, affronterà al meglio questa sfida e sarà un valore aggiunto per il Milan. Se vinciamo rimarremo in Europa e non dovremo pensare all'altra gara, quello che sarà sarà".