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PIANETAMILAN news milan interviste Nesta: “Sapevo che Pirlo era bravo. Lavorando con lui al Milan mi accorsi che era geniale”

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Nesta: “Sapevo che Pirlo era bravo. Lavorando con lui al Milan mi accorsi che era geniale”

Nesta: 'Sapevo che Pirlo era bravo. Lavorando con lui al Milan mi accorsi che era geniale'
Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, nel giorno dei suoi 50 anni ha raccontato al 'Corriere della Sera' oggi in edicola il talento straordinario di Andrea Pirlo, con cui ha condiviso gran parte del suo percorso in maglia rossonera da calciatore
Daniele Triolo Redattore 

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan per dieci stagioni tra il 2002 e il 2012, con 326 presenze e 10 gol all'attivo e 10 trofei nel suo palmarès rossonero (tra cui 2 Champions League e 2 Scudetti), compie oggi 50 anni. Per l'occasione, l'ex centrale romano, attualmente allenatore, ha rilasciato una bella intervista al 'Corriere della Sera'.

Alla domanda sul compagno di squadra avuto nel Milan con maggior talento, Nesta ha risposto senza indugio: «Andrea Pirlo. Sapevo che era bravo, ma solo quando ho potuto lavorare con lui mi sono accorto che era geniale». I due, Nesta e Pirlo, hanno condiviso gran parte del percorso in rossonero.

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Pirlo arrivò a Milano l'anno prima di Nesta, nel 2001 e se n'è andato anche un anno prima, nel 2011, per firmare un contratto triennale da svincolato con la Juventus. I due, insieme, hanno vinto 9 trofei sui 10 conquistati da Nesta. Manca, all'appello del 'Maestro', soltanto la Supercoppa Italiana del 2011. Quella vinta dal Diavolo a Pechino (Cina) nella finale contro l'Inter (2-1).

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