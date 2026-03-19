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Pirlo arrivò a Milano l'anno prima di Nesta, nel 2001 e se n'è andato anche un anno prima, nel 2011, per firmare un contratto triennale da svincolato con la Juventus. I due, insieme, hanno vinto 9 trofei sui 10 conquistati da Nesta. Manca, all'appello del 'Maestro', soltanto la Supercoppa Italiana del 2011. Quella vinta dal Diavolo a Pechino (Cina) nella finale contro l'Inter (2-1).
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