Alessandro Nesta , ex difensore del Milan per dieci stagioni tra il 2002 e il 2012 , con 326 presenze e 10 gol all'attivo e 10 trofei nel suo palmarès rossonero (tra cui 2 Champions League e 2 Scudetti ), compie oggi 50 anni . Per l'occasione, l'ex centrale romano, attualmente allenatore, ha rilasciato una bella intervista al 'Corriere della Sera'.

Alla domanda sul compagno di squadra avuto nel Milan con maggior talento, Nesta ha risposto senza indugio: «Andrea Pirlo. Sapevo che era bravo, ma solo quando ho potuto lavorare con lui mi sono accorto che era geniale». I due, Nesta e Pirlo, hanno condiviso gran parte del percorso in rossonero.