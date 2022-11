Nesta: “Kalulu è il calciatore che mi ha sorpreso di più: è un difensore vero”

Pierre Kalulu ormai non fa più notizia. Nonostante la giovane età, il difensore francese ha conquistato un posto da titolare nel Milan, oltre ad aver conquistato il cuore di tutti i tifosi. La sua crescita non è passata inosservata ad Alessandro Nesta, il quale è stato intervistato da 'Dazn' in occasione della partita vinta ieri dal Milan contro lo Spezia. Queste le dichiarazioni dell'ex difensore rossonero sul francese: "Kalulu è il calciatore rossonero che mi ha sorpreso di più. Era arrivato ed era normalissimo, la sua crescita è stata impressionante. Contro il Salisburgo ha giocato da difensore vero, ha messo delle pezze importanti". Calciomercato Milan, Adli potrebbe partire in prestito a gennaio.