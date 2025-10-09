Ex Milan, Nesta ricorda il suo Milan

"Se tu hai una società così seria, che ha delle idee chiare, rigida in alcune cose, poi ti dà tutto. Il mio Milan, di Berlusconi e Galliani, quando sono arrivato ti facevano scegliere la casa, qualsiasi casa e ti pagavano casa. Cioè l'affitto di casa, ma noi già guadagniamo tanti soldi, ma perché mi devi pagare l'affitto? Ma posso pagare da solo? No. Loro ti pagavano il costo, l'elettricità, tutto. Loro dicevano così, tu non devi, zero pensieri. Tu devi solo pensare che qui devi vincere, perciò tutte le tue energie le devi mettere per allenarti e per vincere i partiti.