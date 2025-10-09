Tutto il resto ci siamo noi. Però se sbagliavi al Milan, ragazzi ti asfaltavano. Se pareggiavi in casa, ti faccio un esempio, con l'Empoli, non ti parlavano neanche i giardinieri a Milanello, ti guardavano male. Sai perché? Prendevano il premio, pure i giardinieri. Perché a fine anno, se si vinceva la Coppa Italia, stipendio doppio per tutti.
Per tutti. Giardinieri, camerieri ecc... Noi quando vincevamo facevamo le buste, passavamo a Milanello, c'era l'addetto alle buste, dava i soldi a tutti i camerieri, cucina, boom. C'era Maldini che diceva quanto ognuno doveva tirare fuori, e mettevamo.C'erano tutte le buste, grazie di tutto, boom. Andavamo in cucina, certe sassate gli arrivavano."
