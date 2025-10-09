Pianeta Milan
Ex Milan, Donadoni: “Il cammino del’Italia passa tramite le vittorie” E sullo scudetto…

L'ex calciatore del Milan Roberto Donadoni, intervenuto all'evento "The Great Race- Photo Finish Scudetto", ha parlato della Serie A e...
L'ex calciatore del Milan Roberto Donadoni, intervenuto all'evento "The Great Race- Photo Finish Scudetto", ha parlato dell'avvio della Serie A. Non solo campionato, l'ex rossonero ha speso alcune parole sulla Nazionale Italiana, allenata dal Ct Gennaro Gattuso, ex giocatore ed allenatore del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sullo Scudetto: "Lo scorso campionato è stato bello e vissuto in maniera intenso, forse l'unico così aperto sia per il titolo sia per la salvezza. Il Napoli ha fatto qualcosa in più delle altre, alla fine ha raccolto quello che ha seminato durante l'anno dopo esser partito con delle difficoltà. Per per questa stagione mi auguro grande lotta, competizione agonistica e tante squadre in lizza fino alla fine. Se così sarà, ne gioveremo tutti"

Se la Nazionale può evitare i playoff:

"Bisogna affrontare una gara alla volta. Intanto vinciamo le prossime due, tirando fuori il meglio e il massimo. Cosa faranno gli altri dipenderà da loro, noi dobbiamo passare solo attraverso le vittorie".

