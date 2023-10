Sebino Nela, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al caso scommesse che ha sconvolto il calcio italiano

Le parole di Sebino Nela sul caso scommesse

"Siamo un paese di giocatori e scommettitori, questo è ovvio. Dal calcio ai gratta e vinci, agli italiani piace giocare. Purtroppo questi ragazzi si sono ritrovati nella bufera, se vogliamo per colpa loro. Io non giudico al momento, aspetto le procure e i magistrati, chi ha sbagliato naturalmente deve pagare. Le società possono avere un danno, dipende anche dal livello dei calciatori coinvolti. Io spero che tirino fuori subito tutti i nomi che hanno, un nome ogni quindici giorni altrimenti arriviamo a fine stagione. A sensazioni sembra che siano parecchi calciatori".