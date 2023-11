Montella: “Spalletti il mio preferito. Spero porti l’Italia all’Europeo”

Poi risponde così a chi gli fa notare come lui possa avere sete di rivincita: "Credo sia una cosa sana, ma non ho rancori, rimpianti o nostalgie. Solo tanta energia, obiettivi da raggiungere e altri sogni da realizzare. Un giorno tornerò a lavorare in Italia, ma ora sono totalmente calato in questa avventura meravigliosa e voglio godermela fino in fondo". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Derby continuo. L’Inter su un osservato di Moncada