Nassi: “Frattesi? Sempre pensato che finisse all’Inter”

Intervistato dai microfoni di TMW, Claudio Nassi ha parlato di mercato e dell'acquisto di Davide Frattesi da parte dell'Inter: "Per far capire le difficoltà del lavoro, ecco il caso Frattesi. Interessate al centrocampista del Sassuolo e della Nazionale Inter, Milan, Juventus, Napoli e Roma, detentrice del 30%. Ho sempre pensato finisse ai nerazzurri, ben conoscendo l'amicizia di lunga data tra Carnevali e Marotta, e i rapporti nel calcio, come nella vita, sono determinanti".