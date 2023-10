Adani: “Il ciclo di Pioli per me è finito. Tradito dalle cag**e dei big”

Adani: "Pioli non è sopportato dall'ambiente"

"Pioli non ha preso gol come a Parigi, ha cambiato, ma è stato tradito dai big. Se il Milan vince a Napoli il fenomeno è Giroud. Se viene rimontato Pioli è un cretino. Ormai non è più sopportato. Il ciclo di Pioli per me è finito. Se ne perde tre di fila rischia di essere esonerato. Primo tempo del Milan spettacolare. L'ambiente non lo sopporta più. Un tifoso mi ha detto: 'Forza Milan e poi PioliOut'. Per me 7 su 10 la pensano così. Il tifoso del Milan non ha mai amato Pioli. Per me è il migliore della Serie A. Non è giusto. C'è una considerazione generale sbagliata. I tifosi devono essere fieri di Pioli".