Calvarese: “Napoli-Milan ad Orsato? Critiche inutili, è davvero forte”

Gianluca Calvarese, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Daniele Orsato, scelto come direttore di gara di Napoli-Milan

Gianluca Calvarese , ex arbitro di Serie A , è intervenuto sulle frequenze di 'Radio Kiss Kiss', soffermandosi sulla designazioni di Daniele Orsato per Napoli - Milan , che ha creato più di una polemica. Ecco, quindi, il suo pensiero.

Le parole di Gianluca Calvarese su Daniele Orsato, arbitro di Napoli-Milan

"Basta guardare i numeri e troviamo la spiegazione. Con quella di domenica siamo alla cinquantesima volta che Orsato arbitra il Napoli, statisticamente siamo a cavallo se contiamo i piccoli episodi che gli vengono contestati. Vero che ha sbagliato su Pjanic, ma parliamo di 5 anni fa. Per un arbitro è impossibile non fare errori, soprattutto se contiamo che a Daniele capitano tutte partite di cartello. Sicuramente è un arbitro che fischia poco perché tecnicamente è forte, ha un grande appeal sui calciatori, ed ha questo aspetto da burbero spigoloso. Però negli ultimi anni questo lato si è un po' smussato. Ha diretto una finale di Champions, partecipato a Mondiali ed Europei. Adesso lo vedo anche cambiato e qualche volta dispensare anche qualche sorriso. Marini al Var fa riflettere, non è un nome blasonato e questo vuol dire che è davvero bravo. Ha ragione Orsato quando ha dichiarato che da vicino è più difficile giudicare perché non hai visione totale".