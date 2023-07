Napoli, Garcia: “Vincere è difficile, ma vogliamo restare a quel livello”

A margine di un evento serale al fianco di Juan Jesus e Pierluigi Gollini , il tecnico del Napoli , Rudi Garcia , ha risposto ad alcune domande dei tifosi azzurri: "Io sono una persona che ama la logica, se una squadra gioca molte volte bene, ha possibilità tante volte di vincere le partite e vogliamo fare questo. Devo lavorare sulla testa dei miei calciatori. Ho vinto in Francia facendo la doppietta con il Lille e dopo averlo fatto, ti posso dire che i calciatori hanno grande fiducia in se stessi".

Infine, Garcia ha concluso: "In Italia è molto difficile vincere, io ho il compito di spingerli per restare a questo livello. A volte sei sazio, hanno alzato l'asticella molto in alto, ora devono restare lì. Li voglio ad un livello eccellente". LEGGI ANCHE: Milan, ruolo e skills di Alex Jimenez >>>