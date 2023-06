Morte Berlusconi, Stroppa: “Ha stravolto qualsiasi cosa”

"Ci lascia una persona unica: ha stravolto qualsiasi cosa e lo ha fatto in meglio. Ha cambiato la tv, la politica, lo sport. È stato un vincente in tutti i campi. Molti hanno la potenzialità economica, ma non tutti riescono a vincere. Ogni cosa che ha intrapreso, l'ha portata a termine. Al Milan ho anche iniziato ad allenare le giovanili, poi dopo anni il presidente e Adriano Galliani mi hanno chiamato per portare il Monza in A. Per me è motivo di reale orgoglio essere stato scelto, sapere che abbiano pensato a me".