Moratti: “Lukaku ha fatto una scemenza, almeno guardando da fuori”

Massimo Moratti , ex presidente dell' Inter , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Bruno Firenze', soffermandosi in modo particolare sull'ex attaccante nerazzurro Romelu Lukaku , oggi in forza alla Roma . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Massimo Moratti su Romelu Lukaku

"Per me Lukaku ha fatto una grossa scemenza a trattare con l'Inter e la Juventus, almeno guardando da fuori. Però poi è finito in una società importante come la Roma".