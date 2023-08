Moratti: “Tra Lukaku e De Laurentiis stanno succedono cose che…”

Intervistato dai microfoni de Cronache di Spogliatoio, Massimo Moratti ha parlato di Romelu Lukaku e della vicenda legata a De Laurentiis , relativa alla possibilità per Luciano Spalletti di diventare il nuovo ct della Nazionale . Secondo l'ex presidente dell' Inter , infatti, queste due vicende lasciano stupiti, in particolar modo quella in cui è coinvolto l'attuale numero uno del Napoli . Ecco le parole di Moratti .

"Tra Lukaku e De Laurentiis stanno succedendo cose che mi lasciano molto stupito. Capisco che per De Laurentiis ci sia una questione di principio con Spalletti, ma non vedo nessuna elasticità mentale, nessuna generosità. Se per lui 3 milioni sono pochi per me lo sarebbero ancora meno e non mi sarei fermato davanti a questa cosa, non l'avrei ostacolata".