Monza, Palladino: “Il Milan riesce sempre a tirare fuori qualcosa in più”

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match contro il Milan

Palladino: "Il Milan sta affrontando un momento complicato, ma..."

"Io vengo dal settore giovanile, mi sento un figlio del settore giovanile e ringrazio sempre quelli che hanno creduto in me, ovvero Berlusconi e Galliani. E' stato un anno bello, intenso, costruttivo. C'è sempre da crescere e migliorare, questo Monza è una società in grande crescita. Dobbiamo essere uniti, è la nostra forza".