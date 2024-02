Monza-Milan, Galliani: “È la partita di Berlusconi. Penso sempre a lui”

Adriano Galliani , amministratore delegato del Monza ed ex dirigente del Milan per oltre 30 anni, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ha parlato, per l'occasione, della partita di questa sera all'U-Power Stadium ma non soltanto. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Galliani.

Infine Galliani sulle emozioni che prova per questo Monza-Milan: «Tifavo Monza da bambino e poi sono tornato, con il Milan è stato un legame karmico. Ma ripeto è la partita di Silvio Berlusconi, non c'è giorno in cui non lo pensi. Se devo prendere una decisione mi chiedo cosa avrebbe fatto lui al mio posto. E' stato il mio maestro di vita. Monza e Milan sono le due squadre che ha amato intensamente. A volte mi chiedeva: "Come siamo andati?" e non capivo a quale delle due si riferisse. Dal nostro primo incontro, era il primo novembre 1979, ho visto tante volte i suoi occhi brillare ma due volte più di altre. Il 24 maggio 1989, la prima vittoria del Milan in Coppa Campioni dopo il 4-0 alla Steaua Bucarest. La seconda il 29 maggio 2022 alle 23 e 12, il momento in cui il Monza vince a Pisa e conquista la prima storica Serie A».