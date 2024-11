Monza-Milan, Condò: “Maldini può diventare più forte di Leao”

Monza-Milan 0-1 , tre punti d'oro per i rossoneri che ripartono in classifica. Nonostante la vittoria sono tanti i dubbi intorno alla vittoria, arrivata dopo tante difficoltà nel primo tempo. Tante le reazioni nel giorno dopo. Paolo Condò, ospite nel post partita di Sky, ha parlato di due giocatori offensivi che si sono sfidati a distanza ieri sera. Il noto giornalista risponde alla domanda, può Daniel Maldini diventare più forte di Leao ? Ecco il parere.

Monza-Milan, Maldini più forte di Leao? Condò risponde così

"Sì. C'è una clausola (leggi qui). Io stasera torno a casa e la PEC la mando al Monza. Leao può migliorare tecnicamente. Certo che può migliorare, a parte per l'atteggiamento: per l'atteggiamento non esistono allenamenti specifici".