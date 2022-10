Monza-Bologna, chiesto il rinvio. Galliani: “Squadra sotto shock”

In mattinata, poi, Adriano Galliani , amministratore delegato del club brianzolo, recatosi in ospedale per andare a trovare il suo giocatore, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport'.

L'ex dirigente del Milan ha dichiarato come la squadra sia sotto shock e, pertanto, di come sia stato chiesto il rinvio della partita di lunedì contro il Bologna. Ritiro dal calcio o no? Ibrahimovic svela tutto in quest'intervista >>>