Monza, riuscito l’intervento di Pablo Marí: i tempi di recupero

L'intervento alla schiena, zona interessata dalla coltellata, è perfettamente riuscito. Il giocatore ha subito un'operazione in anestesia totale ai muscoli coinvolti. Dovrà stare fermo per circa 2 mesi. L'ex Arsenal, dunque, tornerà a disposizione del Monza di Raffaele Palladino da gennaio 2023, dopo la pausa della Serie A per i Mondiali in Qatar. Ritiro dal calcio o no? Ibrahimovic svela tutto in quest'intervista >>>