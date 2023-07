Monguzzi: “Una tra Milan e Inter deve ristrutturare San Siro, altrimenti…”

Su Inter e Milan: "Si parla di due gruppi finanziari aggressivi che vogliono fare quattrini. L’ha detto anche Scaroni, voglio avere il permesso di costruire lo stadio, lo metto in pancia al mio bilancio e vendo subito il Milan. Queste sono le operazioni finanziarie che hanno in mente, non sono per la città. Secondo noi con la forza politica che ha la città di Milano le squadre sono convincibili, almeno una delle due, per cui dobbiamo lavorare in questa direzione. L’Inter probabilmente con il suo indebitamento farebbe festa a ristrutturare San Siro. Se così non sarà, non dobbiamo andare dietro a due gruppi finanziari.

Sull'addio definitivo a San Siro: "Si fa una gara internazionale, si vede se i concerti, gli eventi e gli altri sport possono darci un Meazza fatto meglio e riqualificato, degno di una città di Milano. Cosa fare per convincere Inter e Milan a restare? C’è un progetto che si chiama Magistretti-Aceti di ristrutturazione del Meazza che viene incontro anche ai desideri dei due gruppi finanziari. C’è una società che gestisce 300 impianti che si è fatta avanti su San Siro per altri eventi. Secondo me la prima è quella più praticabile ora che c’è il vincolo. Noi come Comune di Milano non dovremmo lamentarci del vincolo, è una funzionario dello Stato che fa il suo dovere. Se verrà messo il vincolo sarà di tutela culturale e ambientale: io spero che non sia il Comune di Milano a chiedere al governo di rimuoverlo, perché sarebbe il paradosso".

Sulle ipotesi San Donato e Rozzano: "Non credo che ci andranno. Non c’è un mezzo pubblico che ci arriva e comunque difenderemo il verde anche lì. L’ipotesi è di costruire sull’area San Francesco che è una area verde per cui c’è già mobilitazione di cittadini, ambientalisti e politica. Io sono favorevole al metterci di impegno per convincere l’Inter a ristrutturare San Siro: se i club vanno a San Donato e Rozzano abbiamo perso uguale". LEGGI ANCHE:Milan, contatto Lukaku-Maldini, poi però... >>>