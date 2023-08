Monguzzi: “Tifosi di Inter e Milan, fate pressione per ristrutturare San Siro”

L'appello di Carlo Monguzzi ai tifosi di Milan e Inter

"San Siro: appello al Comune e ai tifosi. Tifosi, fate pressione! Comune, muoviti! Al COMUNE: niente panico, le squadre incassavano tra concerti e altro circa 9 milioni all'anno, la stessa cifra che pagavano tra affitto e manutenzione al comune. Basterebbe gestire i soli concerti per non avere alcun problema di bilancio. Ma ora il comune diventi protagonista e faccia subito un bando internazionale per calcio, altri sport, musica, eventi. Sono convinto che almeno l'Inter vi prenderà parte. AI TIFOSI: se davvero ci tenete al Meazza fate pressione (e la vostra sarebbe efficace) sulle squadre perché ristrutturino lo stadio. Non ho sentito tifosi lamentarsi per le condizioni in cui vedono le partite. Sono solo voluttà di guadagno di due gruppi finanziari".