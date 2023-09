Moggi: “Al Milan mancano Tonali e Bennacer. Lo Scudetto lo vince l’Inter”

Luciano Moggi, ex presidente della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a due big come Milan e Inter

Luciano Moggi , ex presidente della Juventus , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW', soffermandosi in modo particolare su Milan e Inter . Ecco, quindi, le sue parole a riguardo.

Le parole di Luciano Moggi

"Il Milan ha bisogno di rodaggio, ha troppi calciatori nuovi. Manca Tonali, come Bennacer. Il centrocampo non riesce a difendere la difesa. Per caratteristiche il Milan è una squadra che attacca. E quando attacca lascia dei varchi. In ogni caso l'Inter è più squadra. E vincerà il campionato".