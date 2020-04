Moggi: “Ibrahimovic? Lui vorrebbe vestire ancora la maglia del Milan”

CALCIOMERCATO MILAN – Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha parlato a ‘7 Gold‘, durante la trasmissione ‘Diretta Mercato‘, del futuro di Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981 in scadenza di contratto con il Milan.

Moggi conosce bene Ibrahimovic per averlo portato prima di tutti in Italia, nell’estate 2004, al fine di metterlo a disposizione dell’allora tecnico bianconero, Fabio Capello, per un attacco atomico che includeva anche David Trezeguet ed Alessandro Del Piero.

“Ibra sta pensando seriamente solo a due ipotesi: restare al Milan oppure dire addio al calcio giocato. Lui vorrebbe vestire ancora la maglia rossonera, ma non dipende da lui”, ha detto sicuro Moggi, che poi ha incalzato: “Se la società decidesse di non confermarlo, pur di non tradire i rossoneri, direbbe basta al calcio giocato. Potrebbe intraprendere la carriera di procuratore sportivo lavorando insieme al potente agente Mino Raiola”.

“Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Lui vuole solo il Milan”, ha concluso Moggi. ALESSIO ROMAGNOLI, ALTRO ASSISTITO DI RAIOLA, HA RICEVUTO UNA PROPOSTA INTERESSANTE >>>

