Calciomercato Milan – Romagnoli, futuro incerto: c’è la Lazio

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, il futuro di Alessio Romagnoli al Milan è incerto. Il contratto con il club rossonero è in scadenza nel 2022, con il rinnovo che si preannuncia complicato: il capitano attualmente guadagna 3,5 milioni, cifra al di sopra del tetto di 2 milioni imposto da Elliott, e dunque potrebbe essere sacrificato.

Per questo motivo, stando alle ultime indiscrezioni, la Lazio starebbe fiutando l’affare. Nei giorni scorsi ci sarebbero stati dei contatti tra il club biancoceleste e l’agente di Romagnoli per capire se ci sono i margini per una trattativa con il Milan, anche perchè il difensore ha sempre dichiarato di essere un tifoso laziale. Nel 2018, in Coppa Italia, quando segnò il rigore decisivo che portò la squadra di Gattuso in finale, Romagnoli non esultò, diventando automaticamente uno degli idoli della Curva Nord. Al momento non c’è ancora nulla di veramente concreto, ma di sicuro Simone Inzaghi sta spingendo per far si che questa suggestione possa diventare realtà. Cosa deciderà di fare Romagnoli? Al momento non sembrano esserci segnali relativi a suo possibile rinnovo con il Milan, ma la situazione è in costante aggiornamento. Intanto il club rossonero pensa a un nome nuovo per il centrocampo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android