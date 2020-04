Calciomercato Milan – Koopmeiners nome nuovo per il centrocampo

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, spunta un nome nuovo per il centrocampo del Milan della prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il club rossonero sarebbe da tempo seguendo Teun Koopmeiners, centrocampista centrale e capitano dell’AZ Alkmaar.

Koopmeiners è stato segnalato dagli osservatori ed è stato promosso dal capo scout Moncada. Il centrocampista può essere considerato un obiettivo a prescindere dalla strada che intraprenderà il Milan nei prossimi mesi (quindi l’eventuale arrivo di Rangnick). L’olandese ha un profilo che si sposa alla perfezione con il progetto di Elliott di puntare sui giovani. Koopmeiners non è però solo un giovane, visto che ha già dimostrato grande personalità e grande freddezza sui calci piazzati, avendo realizzato in questa stagione 14 rigori su 15 e 2 reti da punizione diretta.

Classe 1998, mancino, Koopmeiners è il capitano della formazione allenata da Arne, rivelazione del campionato olandese. Il centrocampista gioca play davanti alla difesa, ma può giocare anche come mediano di sinistra nel 4-2-3-1. Con il suo acquisto, Bennacer potrebbe ritornare nuovamente a giocare mezzala, ruolo che gli ha consentito di diventare il miglior giocatore della Coppa D’Africa nell’estate scorsa. Acquistarlo in ogni caso non sarà facile, visto la grande concorrenza: il Milan è in pole position, ma servono circa 15 milioni per portarlo via dall’Olanda. Operazione non impossibile, considerando l’ingaggio di 2 milioni, costo in linea con i parametri imposti dalla proprietà. Intanto il futuro di Ibrahimovic è deciso, continua a leggere >>>

