Calciomercato Milan – Con Rangnick non ci sarà spazio per Ibrahimovic

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, il nuovo Milan di Ivan Gazidis, che dovrebbe vedere il tedesco Ralf Rangnick in panchina, ripartirà dai giovani e, pertanto, nel progetto tecnico della stagione 2020-2021 non dovrebbe esserci spazio per Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, che aveva compiuto una scelta di cuore tornando in rossonero a gennaio, lo ha già capito. Per Ibrahimovic, che al Milan l’anno venturo non si troverà più intorno le facce amiche di Zvonimir Boban e Paolo Maldini, si fa sempre più probabile l’addio al Milan ed al calcio giocato.

Questo a meno che non arrivi, sul tavolo di Ibrahimovic, qualche novità interessante nei prossimi mesi … QUESTE LE ULTIME SUL FUTURO DI ALESSIO ROMAGNOLI >>>

