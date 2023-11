Mistretta: “Nuovo Stadio del Milan? Siamo in una fase preliminare …”

Le parole di Massimiliano Mistretta sul Nuovo Stadio del Milan

Sul Nuovo Stadio del Milan: "L’amministrazione del Comune di San Donato deve valutare bene il progetto dello stadio del Milan nell’area San Francesco. Il 27 settembre il club rossonero ha presentato la proposta, ora gli uffici tecnici stanno svolgendo una valutazione normativa per capire se e quando avviare l’iter istruttorio. Direi quindi che siamo ancora in una fase preliminare. Una volta superato questo step, si entrerà in una fase di valutazione più politica riguardante il progetto e le sue ricadute. Preoccupazioni per la falda acquifera, sotto il suolo di Milano? Non ha impatto sullo stadio o sulla costruzione. Anche perché i parcheggi saranno realizzati in superficie e non impatteranno la falda".