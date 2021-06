Mirabelli: “Inter, ti divertirai con Calhanoglu. Milan, lo rimpiangerai”

Hakan Calhanoglu passa dal Milan all'Inter. E Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Diavolo, ha voluto dire la sua opinione

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan sotto la proprietà cinese, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Tuttosport' oggi in edicola. Interrogato sul come cambieranno Inter e Milan con e senza la presenza di Hakan Calhanoglu, Mirabelli ha risposto sicuro: "Per i nerazzurri si tratta di un grandissimo affare. L'Inter si divertirà con Calhanoglu. Mentre il Milan lo rimpiangerà". Via Calhanoglu: il Milan ha individuato il nuovo fantasista >>>