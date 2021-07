Minotti: “Ziyech al Milan sarebbe perfetto, Vlasic non mi convince”

Lorenzo Minotti parla degli obiettivi di calciomercato del Milan: "Hakim Ziyech mi piace e sarebbe perfetto, Nikola Vlasic non mi entusiasma"

Il Milan prosegue la ricerca di un numero 10 sul calciomercato e gli occhi sono puntati su Hakim Ziyech e Nikola Vlasic. I due giocatori sono obiettivi concreti dei rossoneri, ma per il momento non ci sono vere e proprie trattative in corso. Lorenzo Minotti, ex calciatore ed opinionista Sky, è intervenuto a Calciomercato - L'Originale su Sky Sport riguardo la questione legata al futuro trequartista del Milan.