Calciomercato Milan – Minotti: “Ziyech potrebbe esplodere con Pioli”

Minotti esprime tutta la sua approvazione per Ziyech a "Calciomercato - L'Originale": "Al Milan farebbe il salto di qualità grazie a Pioli"

Il calciomercato del Milan prosegue con l'obiettivo di dare a StefanoPioli un degno numero 10 per festeggiare il ritorno in Champions League. Uno dei nomi che circola per la trequarti rossonera è quello di Hakim Ziyech, attualmente al Chelsea. Il giocatore non ha trovato tanto spazio con la maglia dei Blues durante l'ultima stagione e potrebbe cambiare aria: Paolo Maldini e Ricky Massara osservano la situazione.