Zambrotta: “Mi schiererei nel Milan, visti gli infortuni potrei fare comodo”

Il doppio ex Gianluca Zambrotta ha parlato di Milan-Juventus, partita valida per la 9^ giornata di Serie A. Dove si schiererebbe potendo giocare questa partita? Questa la risposta rilasciata a 'Tuttosport'.

"Sentimentalmente, non potrei scegliere! Ho passato 7 anni bellissimi alla Juventus, poi 4 nel fine carriera al Milan. Ma se devo guardare al momento attuale delle due squadre, penso che dovrei dire Milan: Theo Hernández è uno che fa la differenza ed era il più in forma, ma è reduce da infortunio. Davide Calabria è k.o., Alessandro Florenzi è k.o.. Penso che a Stefano Pioli potrei fare comodo. La Juventus invece cambia spesso modulo: a volte gioca con il 4-3-3, a volte con il 3-5-2 ed è a posto con Filip Kostić, Juan Cuadrado e Alex Sandro. Gli esterni alti li ha e dietro sono tutti ottimi difensori: su tutti c'è un Leonardo Bonucci che si è rivelato un punto di riferimento, soprattutto nella difesa a tre. In questo momento sulle fasce la Juve ha meno bisogno".