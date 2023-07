Milan, Zola: “Tonali? Avrei provato a trattenerlo, ma…”

"Il Milan è e rimarrà sempre, per quel che mi riguarda, una squadra fantastica, fra le più grandi del mondo. Ecco: chiaro che la volontà del giocatore può aver contato, ovvio che davanti a quella cifra è difficile dire di no ma quantomeno io-Milan avrei provato a trattenerlo". Per il trasferimento del centrocampista al Newcastle manca solo l'annuncio ufficiale. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Fresneda si avvicina? Fattore Moncada