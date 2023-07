Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Contatti per Fresneda. E Moncada…”

Calciomercato Milan, rinforzo in difesa?

Come riportato da Relevo, Geoffrey Moncada seguirebbe Fresneda da molto tempo, e il Valladolid ne sarebbe a conoscenza. Ora che Moncada si occupa della direzione sportiva del club italiano, le possibilità di vederlo in Italia sarebbero in aumento. L'AC Milan avrebbe recentemente ripreso i contatti. Il Milan potrebbe sfruttare anche Luka Romero: l'argentino e il giovane terzino condividono lo stesso agente. Mancherebbe, chiaramente, negoziare con il Valladolid. La prossima settimana probabilmente ne sapremo di più. Fresneda potrebbe essere un chiaro obiettivo del calciomercato per rinforzare la fascia destra. LEGGI ANCHE: Nuovi nomi per l’attacco e il centrocampo. Mercato Milan, le ultime di oggi