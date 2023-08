Milan, Zancan: “Pulisic? Ha un talento indiscutibile”

Federico Zancan è intervenuto in diretta su Sky Sport parlando dei nuovi acquisti del Milan tra cui anche delle parole per Pulisic

"Chi viene dalla Premier non ha difficoltà quando in Serie A deve inserirsi senza palla. Loftus-Cheek è un giocatore che sta già facendo e continuerà a fare bene in questo senso. Pulisic è stato fermato in passato da infortuni ma ha un talento indiscutibile, lo stesso Chukwueze, che dovrà sgomitare per trovare posto. A livello di opzioni il Milan è messo bene, potrà pescare dalla panchina".