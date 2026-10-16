Salisburgo-Milan, i tifosi pazzi di Cisse: "È più forte di Pio" | Video

Il Milan torna alla trasferta contro il Salisburgo con una vittoria importante e diverse indicazioni molto positive per Amorim. La rotazione massiccia messa in campo giovedì sera ha permesso a giocatori meno utilizzati di mettersi in mostra, a partire proprio da Cisse, protagonista assoluto con una tripletta molto strabiliante. Ma non è stato l'unico rossonero sfruttare questa occasione.

Milan, le parole di Zancan

"Questa volta Ruben Amorim ha avuto ragione nella rotazione massiccia. Alphadjo Cisse ha sfruttato l’occasione alla grande, con una tripletta da sogno. L’ultimo giocatore italiano a segnare una tripletta in Europa con il Milan era stato Pippo Inzaghi, a La Coruña, nel 2002 in Champions League. La tripletta perfetta: gol di testa, di destro e di sinistro, da attaccante vero. Ha trasformato in gol tutto quello che ha toccato. Non sarà un titolare fisso, ma ha confermato, dopo le due reti segnate in campionato contro Torino e Juve, di essere una risorsa preziosissima per Amorim. "

A soffermarsi sulla prestazione del diavolo è stato, intervenuto suIl giornalista ha promosso le scelte di Amorim, sottolineando soprattutto l'impatto avuto dal giovane italiano:

Tra i giocatori promossi c'è anche Fikayo Tomori. Il difensore inglese era stato escluso dal progetto rossonero nel mese di agosto, prima di essere reintegrato dopo la chiusura del mercato non essendo arrivata un'offerta adeguata. Contro il Salisburgo ha disputato i suoi primi minuti stagionali, fornendo delle risposte molto positive. Una notizia importante per il Milan, soprattutto alla luce dell'infortunio di Gabbia.

"Non è stato l’unico a sfruttare la chance. Fikayo Tomori ad agosto era stato messo fuori rosa. Reintegrato dopo la fine del mercato - nessuno si è presentato con l’offerta giusta - l’inglese ha giocato i primi minuti della stagione, dando risposte positive. Dopo il grave infortunio che terrà fuori per mesi Matteo Gabbia, tornerà utile anche lui, anche per l’abilità di saper giocare da braccetto destro, allargandosi da terzino puro nella difesa a quattro."