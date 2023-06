Milan, senti Wanda Nara: “Un giorno io e Icardi torneremo in Italia” | News

Intervistata dalla rivista 'Gente', Wanda Nara ha parlato indirettamente del futuro di Mauro Icardi, ex capitano dell'Inter che potrebbe fare al caso del Milan. Queste le dichiarazioni della procuratrice dell'argentino: "Quando mi trovate un po' stanca, qualcosa della vita che facevo in Italia e in Francia mi manca (ride, ndr). Ora sono felice a Masterchef e di tutto ciò che mi sta succedendo, non mi pento di niente. Non mi soffermo troppo sulla nostalgia per la vita che ho avuto in Italia perché so che torneremo: è un Paese dove eravamo e saremo sempre felici. La casa vicino Milano? Chiaro! Ce l'abbiamo. Ci vivono i padroni di casa che si prendono cura dei nostri animali. È un posto che noi tutti amiamo e in cui vorremmo sempre tornare". Calciomercato, ecco la prima offerta del Milan per Yunus Musah