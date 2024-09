Ds Ajax, Kroes: “Spero che Vos possa dimostrare le sue qualità al Milan”

Come è arrivato in rossonero

Il classe 2005 è arrivato nell'ultima sessione di calciomercato dall'Ajax per 2,5 milioni di euro più altri 2,5 milioni di bonus. Il ragazzo, per ora, è stato inserito nel Milan Futuro, in Serie C. Attenzione, però, che secondo le ultime indiscrezioni l'infortunio di Ismael Bennacer potrebbe portare a delle modifiche nella rosa del Milan. Paulo Fonseca dovrebbe promuovere in prima squadra giocatori come Kevin Zeroli o Silvano Vos, appunto per colmare il buco lasciato dall'algerino. Su Vos si parla molto bene. Il centrocampista ha giocato una buona partita contro il Carpi e sembrerebbe pronto a salire "tra i grandi".