Milan-Verona, Marcolin: “Leao è genio e sregolatezza. Ha giocato sereno”

Il Milan ha vinto per 1-0 contro il Verona . Ad illuminare il grigio pomeriggio milanese ci ha pensato il gol di Rafael Leao . Dario Marcolin , nel post partita della vittoria dei rossoneri, su DAZN, ha commentato la prestazione del talento portoghese. Ecco le sue parole.

"Ha giocato sereno, gioca libero, me lo aspettavo più contratto, è genio e sregolatezza. Prova la giocata determinante, a volte anche esagerando. Sul gol è freddo. Questo è Leao, Pioli lo conosce meglio di tutti e gli concede questa fantasia. Lui rischia la giocata, le critiche non le sente. Ha quel modo di giocare e va preso per quello che è".