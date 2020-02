Milan-Verona, Kessie: “Partita difficile, ma siamo tutti pronti”

NEWS MILAN – Intervista pre-partita rilasciata da Franck Kessie ai microfoni di Milan TV. Il centrocampista rossonero ha analizzato Milan-Verona, match fondamentale per la squadra viste soprattutto le tante assenze tra infortuni e squalifiche.

Da ‘San Siro’ le parole di Franck Kessie anzitutto sull’affidabilità della squadra: “La rosa della squadra è lunga, tutti devono essere pronti. Speriamo di fare un’ottima partita oggi”.

Sul cambio modulo e dunque l’impiego nella posizione di centrocampista davanti la difesa: “Secondo me è uguale per me, devo adattarmi a tutti i ruoli. Il mister chiede e noi facciamo”.

Sulle difficoltà: “Come le altre partite, tutte sono difficili. Dobbiamo giocare come abbiamo fatto nelle ultime quattro-cinque partite”.

Intanto pochi minuti fa, Stefano Pioli e Ivan Juric hanno diramato le formazioni ufficiali:

