Pioli: “Gennaio è stato bellissimo, ma è finito: restiamo concentrati”

NEWS MILAN – Questo pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha introdotto i temi principali di Milan-Verona, gara in programma domani alle ore 15:00 a ‘San Siro‘, in conferenza stampa con i giornalisti.

Interrogato su come è riuscito a far passare, al suo Milan, il concetto di poter vincere anche in rimonta, Pioli ha evidenziato: “Facendo capire ai giocatori che abbiamo buone qualità. E che con il lavoro ed il sacrificio si ha maggiori possibilità di arrivare alla vittoria. Su questo dobbiamo insistere. Il mese di gennaio è stato bellissimo, ma è finito. Quanto fatto fino oggi non conta niente. Due obiettivi importanti da raggiungere e dobbiamo stare concentrati”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android