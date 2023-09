Milan-Verona, De Paola: “In certi casi conta dannatamente il risultato”

"Per la cronaca, il suo Milan, contro il Verona, non ha fatto una gran partita, ma l’ha portata a casa. Bene. In certi casi conta dannatamente il risultato. Però che differenza con le prove del Milan di ìnizio stagione. A quale dobbiamo credere? La parola magica nel calcio è sempre equilibrio. Certamente il Milan lo sta trovando con una via di mezzo fra lo Champagne di certe prove e la gassosa sfiatata di altre. L’importante è non far passare le seconde come meravigliose prove di carattere. Equilibrio in campo e nelle dichiarazioni. C’è ancora molto da lavorare e la classifica è assolutamente gradevole. Col tempo si riuscirà certamente a trovare la giusta soluzione sapendo che, da un certo momento in poi, non si potrà più bluffare e si dovrà mostrare la verità. Qualunque essa sia: magnifica o dolorosa". LEGGI ANCHE: Milan, Krunic è solo l’ultimo caso. Quanti infortuni muscolari con Pioli!