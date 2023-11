Milan, Vergine: “I ragazzi fanno poca attività motoria”

Il Milan ha annunciato Vincenzo Vergine come nuovo responsabile del settore giovanile. Un grande professionista, con grande esperienza e con le idee molto chiare, come ha dimostrato nella chiacchierata fatta sui canali ufficiali rossoneri. Le sue linee guida sono chiare: si parte dal senso di appartenenza, si gioca per formare futuri campioni e, di conseguenza, per vincere. L'estratto sull'allenamento dei giovani ( QUI TUTTE LE SUE PAROL E ).

"No, sia a livello scolastico sia a livello nazionale nessuno fa niente per i nostri ragazzi, quindi parto dalla base. Noi quando puntiamo calciatori bravi, vengono da un background dove fanno poca attività motoria. Questa è una delle cause del depauperamento del talento sportivo, quindi anche noi quando li prendiamo dal territorio o dalle altre parti d'Italia e d’Europa, li portiamo in un regime di allenamento dove c’è poco, però più di quello non possiamo fare, per motivi scolastici e organizzativi. Anzi, io ho fatto partire un programma di performance individuale su ognuno di loro. Questo è un grande sforzo, un grande lavoro da parte del club. Però bisogna allenarsi di più e meglio. È compito di ogni club cercare di sforzarsi in questa direzione. Noi lo stiamo facendo, abbiamo già avviato questo programma. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i miei collaboratori che stanno profondendo grandi sforzi di tutti i tipi per cercare di accontentare le mie richieste, di allargare le ore di allenamento di una stagione e questo è necessario. Perché senza questo tipo di intervento rischiamo di non mettere quel pezzettino importante nella nella formazione dell’atleta che si deve incastrare nell’altro grande sforzo che stiamo cercando di fare: di occuparci del loro tempo libero e di tutte le altre ore della giornata. Quindi gli altri vuoti si possono colmare solo se il club mette in piedi attività, iniziative dove li vede sempre impegnati e sempre protagonisti".