Marco van Basten , ex attaccante del Milan , è stato protagonista di uno dei video pubblicati da Carlo Pellegatti sul proprio canale 'YouTube'. Il noto giornalista e tifoso rossonero, infatti, è presente in questi giorni ad Amsterdam, dove ha incontrato anche Ruud Gullit e Frank Rijkaard . È così andata in scena una reunion tra i tre olandesi del Diavolo, tanto amati dai tifosi ( QUI UNA PARTE DELLE SUO PAROLE ). La leggenda del Milan ha parlato anche di Leao , facendo un paragone molto importante. Ecco il suo parere.

Milan, van Basten che elogio per Leao!

"Leao per me è un grande giocatore, somiglia un po’ a Ruud Gullit. Solo che per arrivare al livello di Ruud deve ancora giocare qualche partita in più. La classe ce l’ha anche lui, però Ruud ha vinto anche un Pallone d’Oro e ha vinto tanto con Nazionale e altri Club. Per questo ci vuole ancora un po’ di tempo".