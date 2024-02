Marco van Basten , ex attaccante del Milan , è stato protagonista di uno dei video pubblicati da Carlo Pellegatti sul proprio canale 'YouTube'. Il noto giornalista e tifoso rossonero, infatti, è presente in questi giorni ad Amsterdam, dove ha incontrato anche Ruud Gullit e Frank Rijkaard . È così andata in scena una reunion tra i tre olandesi del Diavolo, tanto amati dai tifosi. Ecco, dunque, le parole del 'Cigno di Utrecht'.

Milan, van Basten: "Siamo stati fortunati ad avere un gruppo così in rossonero"

Ti rendi conto dell’importanza che hai tutt’oggi per i tifosi del Milan? “Anche per me è la stessa cosa. Siamo stati fortunati di aver trovato un grande club, un grande stadio, una grande società, un grande presidente ma soprattutto dei grandi giocatori. Difensori come Maldini, Baresi, Costacurta, Tassotti… Italiani ed olandesi insieme creavano un gruppo molto particolare e forte. Siamo riusciti a vincere tanto nel mondo, in Italia ed in Europa. Credo che noi possiamo essere soltanto felici e grati verso gli altri giocatori per aver trovato un amalgama del genere”.