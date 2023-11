Milan, Giaccherini: “I rossoneri possono recuperare con questo calendario”

Giaccherini è intervenuto negli studi di DAZN per parlare della sconfitta del Milan contro l’Udinese. Ecco le sue parole

Il Milan non riesce a ripartire: nella serata di ieri è arrivato un altro brutto stop. Stavolta è stata l'Udinese a battere il Diavolo. Per la squadra di Pioli tanti problemi anche sotto il punto di visto del gioco. Giaccherini ha parlato negli studi di DAZN per parlare della sconfitta dei rossoneri contro i bianconeri. Ecco il suo pensiero.