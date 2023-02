Milan, Tsakaleas: “Molte squadre interessate a Konstantelias” | PM

La stagione del Milan è appena entrata nel vivo e al mercato estivo manca ancora molto, ma nelle ultime ore è stato accostato con forza ai rossoneri il nome di un talento che sta facendo molto bene in patria: Giannis Konstantelias . Del gioiellino classe 2003 del Paok Salonicco ce ne ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni il giornalista di ‘Paok Today’ Antonis Tsakaleas. Ecco un estratto ( INTERVISTA COMPLETA ).

Quale può essere il suo prezzo oggi? “La quantità ideale di denaro che il PAOK vorrebbe ottenere da Konstantelias è di circa 20 milioni di euro. È difficile per un giocatore che non ha mai giocato in competizioni europee, ma la sua reputazione si sta diffondendo velocemente in tutta Europa”.