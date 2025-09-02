Milan, Tricella: “Non riesco a capire il centrocampo rossonero”

Si è conclusa da poco la sessione estiva di calciomercato e il Milan è stato tra le squadre più attive. La dirigenza rossonera si è mossa, in particolare, modificando la rosa a centrocampo. Rispetto all'organico della seconda parte dello scorso anno, sono stati ceduti Musah, Reijnders e Bondo. Dal mercato in entrata, invece, sono arrivati Ricci, Modric, Jashari e Rabiot. Questi quattro nuovi innesti si aggiungono a Fofana e Loftus-Cheek. Ora la mediana di Massimiliano Allegri sembra essere più completa, almeno a livello numerico.