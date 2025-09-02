Pianeta Milan
Milan, Tricella: “Non riesco a capire il centrocampo rossonero”

Ospite ai microfoni di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Roberto Tricella: le sue parole sul centrocampo del Milan
Alessia Scataglini
Si è conclusa da poco la sessione estiva di calciomercato e il Milan è stato tra le squadre più attive. La dirigenza rossonera si è mossa, in particolare, modificando la rosa a centrocampo. Rispetto all'organico della seconda parte dello scorso anno, sono stati ceduti Musah, Reijnders e Bondo. Dal mercato in entrata, invece, sono arrivati Ricci, Modric, Jashari e Rabiot. Questi quattro nuovi innesti si aggiungono a Fofana e Loftus-Cheek. Ora la mediana di Massimiliano Allegri sembra essere più completa, almeno a livello numerico.

L'ex calciatore Roberto Tricella è intervenuto parlando proprio del nuovo centrocampo rossonero durante la trasmissione 'Maracanà' sulle frequenze di TMW Radio. Ecco, di seguito, le sue parole.

Tricella: "Milan? Spero che Rabiot possa far ragionare gli altri a centrocampo"

Il Milan prende Rabiot. E' un centrocampo come quello del Napoli per valori?

"Non riesco a capire il centrocampo del Milan. Lo scorso anno hanno provato a ruotarli tutti senza successo. Mi sembrano giocatori bravi a proporsi ma in fase difensiva non vanno. Spero che Rabiot possa far ragionare gli altri".

