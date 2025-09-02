Milan, Tricella: “Non riesco a capire il centrocampo rossonero”

Tricella: "Milan? Spero che Rabiot possa far ragionare gli altri a centrocampo"—
LEGGI ANCHE: Milan, in attacco il caos: cambi di piani. Per Gimenez una sfida impervia>>>
Il Milan prende Rabiot. E' un centrocampo come quello del Napoli per valori?
"Non riesco a capire il centrocampo del Milan. Lo scorso anno hanno provato a ruotarli tutti senza successo. Mi sembrano giocatori bravi a proporsi ma in fase difensiva non vanno. Spero che Rabiot possa far ragionare gli altri".
© RIPRODUZIONE RISERVATA