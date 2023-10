Milan, Trevisani: “Maignan, entrata brutta. Una follia dargli dell’assassino”

Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul fallo di Mike Maignan su Caleb Ekuban in Genoa-Milan

Riccardo Trevisani , noto giornalista e telecronista, ha parlato ai microfoni di 'Mediaset' nel corso del consueto appuntamento con 'Pressing', tornando sul fallo di Mike Maignan in Genoa - Milan , che gli è costato l'espulsione. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Le parole di Riccardo Trevisani

"E' un'entrata brutta, ma è accidentale. Non si può dire che Maignan l'ha fatto apposta, assolutamente. Lui alza il ginocchio per proteggersi. E' un fallo brutto, ma è follia dargli del matto e dell'assassino, così come pensare che gli vengano date due o più giornate". LEGGI ANCHE: Genoa-Milan, Zangrillo: "Partita rubata! Maignan, colpo di kung fu" >>>