Milan, Trevisani: “Leao e Theo non possono fare 2-3 partite di fila?”

Il noto giornalista e telecronista, Trevisani, ha parlato di Milan-Cremonese e del turnover di Stefano Pioli, concentrandosi sulle assenza di Leao e Theo Hernandez per lui, ingiustificate. Ecco le sue parole negli studi di Mediaset. "Noi dobbiamo pensare che Leao, Theo Hernandez, gente di 24/25 anni, non possano giocare 2-3 partite di fila? Mi sembra una cosa fuori dal mondo. Posso capire Giroud, ma non Leao, visto che senza in due mesi hai avuto una media da retrocessione. Mbappé è del 98, e non fa mai turnover".